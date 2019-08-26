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Kan donduran ifadeler! ‘Videom çekilseydi belki ben de yoktum’

Eskişehir'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, Emine Bulut'un katledilmesiyle ilgili tepkisini sosyal medyadan haykırarak, ‘Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi’ dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
Kan donduran ifadeler! ‘Videom çekilseydi belki ben de yoktum’

Eskişehir'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Tuba Korkmaz, Emine Bulut'un öldürülmesi olayının ardından tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

3 yıl önce Emine Bulut olayına benzer şekilde ölümden dönen Tuba Korkmaz, yaşadıklarını anlattı.

'Zaferle çıktım'

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası alan ve hiçbir ceza indirimi uygulanmayan eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından 17 Haziran 2016 tarihinde falçata ile boğazından 5 kez bıçaklanan Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben... ve ölmek istememeyi... O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil... Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımdan da gördüğünüz gibi zaferle çıktım o andan" diye yazdı.

5 falçata darbesi

Korkmaz yazısının devamında Emine Bulut olayındaki gibi ağır yaralıyken, çevresindekilerin cep telefonu ile video çekmek yerine kendisine acil tıbbi müdahalede de bulunduğuna dikkat çekerek, "Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bi kez daha teşekkür ettim ona. Ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşımın beş falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkusuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım!" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
  1. Eskişehir
  2. Emine Bulut
  3. Tuba Korkmaz
  4. video
  5. cinayet
  6. Kasten öldürmeye teşebbüs

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