0553 313 94 23

Kan donduran görüntü! Evin anahtarını içeride unutunca...

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren’in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.

10 Ocak 2019 Perşembe 22:34
Kan donduran görüntü! Evin anahtarını içeride unutunca...

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2’nci Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi.

Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren’in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren’i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren’i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı.

Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:34
  1. Manisa
  2. demir çubuk
  3. Fehmi Çeviren

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye meydan okumadır"
    1. "Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye..
    2. Isparta'da kedi kurtarma operasyonu
    3. Bolton'un Türkiye'ye verdiği planın..
    4. BM Nijerya'daki çalışanlarını geri..
    5. "Yerleşim Yeri Adres Kaydı" olmayan..
    6. Paraguay Venezuela ile diplomatik..
    7. 2019 Dakar Rallisi
    8. Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da son..
    9. Eski büyükelçiden Cemal Kaşıkçı itirafı
    10. Şehir sokağa döküldü! 11 dakika arayla..
    11. Sağlıkçılar ile hastaların imdadına..
    12. Bingöl 11 Ocak Cuma kar tatili son..
    13. Rusya'da BBC’nin DEAŞ’ı desteklediği..
    14. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    15. ABD'de hükümetin kapanması..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. "Mahathir sayesinde hükümete temiz bir..
    18. Fikret Orman'dan transfer müjdesi!
    19. "Ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz"
    20. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine..
    12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye