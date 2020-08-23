Kan donduran görüntü: Bebeği kaldırıp art arda yere çarptı!

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Sosyal medyada paylaşılan vicdansız cani bir şahsın görüntüleri kan dondurdu.

Şoke eden görüntülerde bir cani, havaya kaldırdığı 2 yaş civarında olduğu görülen bir bebeği kaldırıp yere çarptı.

Tepki yağan videoda, vicdansız şahsın küçüçük çocuğu art arda kaldırıp yere çarptığı görüldü.

Yürekleri sızlatan olayın nerden gerçekleştiği ve şahsın kim olduğu bilinmezken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Korkunç görüntüler sonrası vatandaşlar, vicdansız şahsa tepki gösterirken kimliği henüz belirlenemeyen alçak cani için emniyet ve savcılığa çağrıda bulundu.

Emniyetin söz konusu şahısla ilgili harekete geçeceği değerlendiriliyor.

Bebeğin sağlığı ve akıbeti ise henüz bilinmiyor.