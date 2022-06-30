  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın almayı satmayı düşünenler buraya dikkat! İslam Memiş altın fiyatlarında olacakları söyledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Ev alacaklar dikkat! Balon patlıyor, beklenen bomba adım atıldı

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

Nasıl yenebiliriz? İşte çözümü Uçuş korkusu olanlar dikkat!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı

Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Aktüel Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'de kamyonun trafik ışıklarında bekleyen motosiklet ve 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:39:00 -
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye-Kadirli'de kamyonun trafik ışıklarında bekleyen motosiklet ve 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sami Yıldız idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyon, Kamil Kara Bulvarı'nda, önce trafik ışıklarında bekleyen Cengizhan Kocaoğlu (35) idaresindeki 80 ACC 428 plakalı motosiklete, ardından da 3 araca çarpıp durdu.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonun çarptığı araçlardan birinde yaralanan kişi ise ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kamyon şoförü Yıldız'ı gözaltına aldı.

Diğer yandan, yaşamını yitiren Cengizhan Kocaoğlu'nun kardeşi Kerem Kocaoğlu'nun da 2015 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23