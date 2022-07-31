  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kamyonetler arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kamyonetler arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 23:42:00 -
Kamyonetler arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyonet, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyonet ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyonet, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonetin de durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonetler arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23