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Aktüel Kamyonetle pikap birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Kamyonetle pikap birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:58:00 -
Kamyonetle pikap birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 23 BV 304 plakalı kamyonetle 65 AFF 444 plakalı pikap, Elazığ-Bingöl kara yolu İsmet Paşa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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