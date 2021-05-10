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Yaşam Kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Yaşam

Kamyonetin arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

İstanbul Eyüpsultan’da, seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:24:00 - 2021-05-10 16:33:09

Eyüpsultan’da kamyonet kasasına takılarak yolculuk eden çocukları görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Olası faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çocukların kamyonet arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan’da meydana geldi. Alibeyköy’den Eyüpsultan istikametindeki kamyonet kasasına takılan çocukların tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların trafikte seyir halinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonet kasasından sarkarak yolculuk etmesi adeta olası faciaya davetiye çıkardı.

Sorumsuz kamyonet sürücüsü, hem çocukların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. O anlar yoldaki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonet ilerlerken kamyonetin kasasından sarkan 3 çocuk yolculuk ediyor.

Kamyonetin seyir halinde olduğu o anlarda bir çocuğun düşme tehlikesi geçirdiği görülüyor.

 

 

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