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Yerel Kamyon şoförü ölümden döndü
Yerel

Kamyon şoförü ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:13:00 -
Kamyon şoförü ölümden döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan kamyon, uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki mezarlık arkasındaki hafriyat döküm çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki damperli kamyon, yükün ağır gelmesi sonucu yan yattı.

Üzerindeki yük ile birlikte yan yatan kamyondan inen sürücü, dışarıya çıkarak yardım istedi. Yolun diğer tarafında yaklaşık 80 metrelik uçurum bulunan kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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