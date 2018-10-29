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Kamyon kasasında o halde görenler şoke oldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
Kamyon kasasında o halde görenler şoke oldu

Ardahan'da mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi.

Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı.

Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:46
  1. Ardahan
  2. Çoban köpeği
  3. Kamyon kasasında asılı kaldı
  4. boğulmaktan son anda kurtuldu

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