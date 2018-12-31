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Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

Denizli- Antalya Karayolu Gökpınar mevkisinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada, trafik uzun süre aksadı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:46
Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

Denizli'de karşı şeride geçerek devrilen kamyon nedeniyle karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu Gökpınar mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Ömer Yusuf Ünmek yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Ünmek, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyon nedeniyle, çift şeritli yolun Denizli yönü ulaşıma kapandı. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ulaşımı 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağladı. Karayolunda ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:46
  1. Antalya
  2. Kamyon devrildi
  3. karayolunda ulaşım aksadı
  4. Denizli
  5. Trafik kazası

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