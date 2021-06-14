Kamuoyunun NATO toplantısı değerlendirmesi! 'Erdoğan bir dünya lideri'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısındaki tutumu, kamuoyunda taktirle karşılandı.

'İşbirliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık'

ABD Başkanı Biden ile ikili görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldik. Biden'la kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de iş birliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık. Türkiye, bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanı sıra, müşterek çıkarlarımızın savunucusu olmuştur."

'Yararlı bir görüşme oldu'

"Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da ele alarak ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Doğrudan diyalog kanallarını doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık. Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve verimli bir iş birliği dönemi olması konusunda önemli bir adım atıldı. Türkiye ile ABD ilişkileri arasında çözülemeyecek hiçbir konununun olmadığını düşünüyoruz. İş birliğimizi artıracağız."

'Dünya lideri'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısında verdiği mesajlardan sonra twitterda 'Dünya Lideri' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.