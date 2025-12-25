  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Kamuda yeni kariyer fırsatı! 104 uzman yardımcısı alınaca
Ekonomi

Kamuda yeni kariyer fırsatı! 104 uzman yardımcısı alınaca

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kamuda yeni kariyer fırsatı! 104 uzman yardımcısı alınaca

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bünyesine taze kan katmak amacıyla 104 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatında görev alacak adaylar, zorlu bir giriş sınavı sürecine tabi tutulacak. Ekonomi ve finans yönetiminde stratejik roller üstlenecek bu kadrolar için başvuruların hangi kriterlere göre yapılacağı ve sınav takvimi şimdiden adayların odak noktası haline geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 104 uzman yardımcısı alınacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

 

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi

Gündem

İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi

30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı
30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı

Ekonomi

30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı

Yedikule Hisarı’nda önemli adım! Hazine Kulesi için restorasyon başladı
Yedikule Hisarı’nda önemli adım! Hazine Kulesi için restorasyon başladı

Kültür - Sanat

Yedikule Hisarı’nda önemli adım! Hazine Kulesi için restorasyon başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23