Kamuda devrim gibi yenilik! Memurlar için yeni dönem

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra kamu yönetimi sisteminde ve kamu personel rejiminde de önemli değişiklikler yaşanmaya başlandı. Hükümette yaşanan hızlı ve etkin karar alma süreçleri ile dinamik yapı kamunun tüm birimlerine böylece aktarılmış olacak. Bu yönde devrim niteliğinde değişiklikler de bir bir hayata geçiriliyor. Bunlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi oldu. Daha önce Başbakanlık sisteminde bulunan Devlet Personel Başkanlığı'nın kapanması ile İnsan Kaynakları Ofisi'nin önemi de bir kez daha artmış oldu.

Bu ofisle ilgili kararnamede görevler şöyle sıralanmıştı…

a) Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek.

b) Türkiye'nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek.

c) Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek.

ç) Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlamak.

d) Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek.

e) Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve çalışmalar yapmak.

f) Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Yeni dönem başlıyor

Şimdi kamu kurumlarının tamamında İnsan Kaynakları sistemi devreye sokulacak. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca hazırlanan ve üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre kamuda yenilikler bir bir devreye alınacak. İnsan Kaynakları Ofisi tüm bakanlıklar ve kamu kurumları için çerçeve insan kaynakları yapısı öngören taslak hazırladı. Hazırlanan taslağın sosyal taraflara memur sendikalarına ve bakanlıklara görüşe açılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı öngörülen insan kaynakları yapısında maliyet hesaplaması yapması bekleniyor.

İşte o yenilikler

Bu taslağa göre yeniliklerden bazıları şöyle gerçekleşecek:

*Tüm bakanlıklarda eğitim yetenek ve kariyer yönetimi, daire başkanlığı, özlük işleri daire başkanlığı, mevzuat ve disiplin işleri daire başkanlığı, yönetim hizmetleri daire başkanlığı, atama daire başkanlığı gibi birimler kurulacak.

*Bu birimlerin altında iş analizi müdürlükleri, "yönderlik" müdürlükleri kurulacak

*Tüm bakanlıklarda bulunan ve o bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki çalışanların bağlı bulunduğu Personel Genel Müdürlüğü'nün adı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü olarak değiştiriliyor. Böylece personelle ilgili tüm süreçlerin takip edildiği, özlük işlerinin yapıldığı, varsa sendikalarla olan ilişkilerin yürütüldüğü bu birimler yeni adlarıyla daha etkin ve kapsamlı birer birim haline getirilecek. Kamu personelinin daha verimli çalışması, kamu hizmetinin daha kaliteli sunulması, hem hizmet alanın hem de hizmet verenin daha mutlu olduğu bir sistem de getirilmiş olacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki etkin ve hızlı karar süreçleri ve kamu hizmeti tabana da yayılmış olacak.

*Bakanlıkların dışındaki bağımsız başkanlık ve genel müdürlüklerde ise yeni sistem farklı şekilde devreye girecek. Bu kurumlarda bulunan "Personel Daire Başkanlığı'nın adı "İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı" olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak.

* Üniversitelerdeki "Personel Daire Başkanlığı"nın adı "İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı" olarak değişecek.

Kaynak: Faruk Erdem/Sabah