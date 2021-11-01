Kamu sözleşmeli personel alımları! 2021 Tapu ve Kadastro alımı başvuru tarihleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapıyor. Tapu ve Kadastro alımları KPSS puanı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Tapu ve Kadastro alımı başvuru şartları neler?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

Tapu ve Kadastro başvuruları ne zaman?

1) Başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

5) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi illerde alım yapıyor?

Birim Adı: Şile Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 5

Birim Adı: Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 3

Birim Adı: Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 5

Birim Adı: Avcılar Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 2

Birim Adı: Bahçelievler Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 2

Birim Adı: Sancaktepe Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Tekniker

Personel Sayısı: 1

Birim Adı: Çekmeköy Tapu Müdürlüğü

Yerleştirileceği Unvan: Sözleşmeli Büro Personeli

Personel Sayısı: 1

Kamu personel alım ilanları için tıklayın