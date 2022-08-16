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Aktüel Kamu-Sen’den Adalet Bakanlığı’na çağrı!
Aktüel

Kamu-Sen’den Adalet Bakanlığı’na çağrı!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Adalet Bakanlığı dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 21:40:00 -
Kamu-Sen’den Adalet Bakanlığı’na çağrı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Sağlık çalışanlarına yapılan düzenlemelerin ardından Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan Adli Tıp Kurumu Çalışanları’na ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

“Adli Tıp Kurumu Çalışanları İçinde Düzenleme Olmalı” diyen Kahveci yaptığı paylaşımda, “Döner sermaye ödemesi olan ve hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın görev yaptığı bir diğer kurumda Adli Tıp Kurumu’dur. Bu kurumda görev yapan tüm çalışanların ek ödemeleri ile ilgilide bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın hareket geçmesi ve Adli Tıp çalışanlarının mağdur olmaması adına gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

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