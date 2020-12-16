Kamu personeli pandemi ikramiyesi istiyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Ender Aslan’ın koordinatörlüğünde hazırlanan raporda, sorunların tespitinin yanı sıra çözüm önerileri de yer alıyor. Raporla birlikte kamu görevlilerinin sorunlarının röntgenini çektiklerini aktaran Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları alanında yaşadıkları sorunların çözülmesi, haklarının genişletilmesi ile devlete olan aidiyetlerinin artıracağını ve sundukları hizmet kalitesinde ciddi iyileşmelerin yaşanacağını belirterek, “Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘Pandemi İkramiyesi’ ödenmesini, yükselen enflasyon karşısında satın alma gücü zayıflayan maaşlarının iyileştirilmesini, ek ödemelerin emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını teklif ediyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki tüm kamu görevlilerinin Genel İdare Hizmetler Sınıfına alınmasını, kamu mevzuatında darbe artığı düzenlemelerin son bulmasını öneriyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda yapılmasını, artık 3600 ek gösterge problemine çözülmesini, kamu görevlilerinin ve sendikalarının beklentisini karşılayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Görev başında virüsten vefat edenler şehit sayılmalı

Salgının hayatın her alanında etkisini gösterdiği gibi kamu sektöründe de çok fazla hissedildiğini aktaran Yazgan, “Çünkü devlet işleyişinin çarkları kamu görevlileri üzerinden işler. Vatandaşa karşı devletin görünen yüzü kamu görevlileridir. Bu kurumlar, fiziksel çalışma ortamı sebebiyle virüse yakalanma riskinin en yüksek olduğu alanlardır. Güçlü devlet kapasitesine sahip olmak ancak güçlü kamu görevlileriyle mümkündür. Bunu da pandemi döneminde hep beraber gördük. Pandeminin ağır koşullarına rağmen kamu hizmetleri kalite ve nitelikten taviz verilmeden hızlı ve adil bir şekilde yerine getirildi. Marifet iltifata bağlıdır. Bu vesile bir kez daha pandemi döneminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifa diliyorum. Görevi başında koronavirüs olan ve hayatını kaybeden kamu görevlilerinin de şehit sayılmasını ısrarla istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.