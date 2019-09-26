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Kamu personel memur alımı Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları

Kamu alımları devam ediyor. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu personel memur alımı ilanına göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 150 konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapılacak. Memur alımı son dakika iş ilanına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki Dışişleri Bakanlığı memur alımı ilanına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

26 Eylül 2019 Perşembe 08:07
Kamu personel memur alımı Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları

Kamu alımları devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu alımı yapılmakta. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu personel memur alımı ilanına göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 150 konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapılacak. Memur alımı son dakika iş ilanına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki Dışişleri Bakanlığı memur alımı ilanına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı başvuru şartları neler?

1. Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına yedi farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı  diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman?

1. Giriş sınavı başvuruları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir. 

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 08:07
  1. Ankara
  2. Kamu personel memur alımı
  3. Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları
  4. Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman?
  5. Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı başvuru şartları neler?
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