Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. Kamu Personel Alım İlanları web sitesi, Resmi Gazete ve İşkur üzerinden neredeyse her gün yeni kamu alım ilanları yayımlanıyor. Son olarak Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanlar yayımladı. Peki, kamu personeli ilanları başvuruları nereden yapılır?

Kamu personel alımları hangi kurum personel alımı yapıyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna 15 personel alımı gerçekleştirecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya geomatik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor.

Başvurular elektronik ortamda 17-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kariyer kapısı kamu işe alım sayfasından veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilandan belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından "www.ktb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan alım ilanına ilişkin detaylar, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde de yer aldı.

Buna göre bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla, müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracaklarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek. Öğrenimini yabancı ülkede yapanlar için ise denklik belgesi istenecek.

Sınava başvurular, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak. Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında “Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor. GSB ailemize katılacak toplamda 1575 personelimiz, şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.

Kasapoğlu, “Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak" dedi.

GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.