Kamu ilanları güncel | Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanlar olup olmadığını sık sık araştırıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Ticaret Bakanlığı ilanına nasıl başvuru yapılır?

Kamu personel alımı | Güncel kamu ilanları

Resmi Gazete'de yayımlanana ilanda "Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir” denildi.

Kamu personeli ilanı başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular 15 Şubat-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR e şube üzerinden online olarak yapılacak.

Hangi alanda personel alımı yapılacak?

İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler;

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı illerinde çalışacaklardır. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak olup, tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

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