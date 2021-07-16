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Ekonomi Kamu işçi tediyeleri yattı mı? Kamu işçi ilave tediye ödemeleri ne kadar?
Ekonomi

Kamu işçi tediyeleri yattı mı? Kamu işçi ilave tediye ödemeleri ne kadar?

Kamu işçi tediye ödeme tarihleri yaklaşık 700 bin kamu işçisi tarafından merak ediliyor. Kamu işçi tediye birinci yarısı ödemeleri ne zaman yapılacağı Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. Peki tediye ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yatacak mı? Kamu işçi tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:46:00 - 2021-07-16 09:46:33
Kamu işçi tediyeleri yattı mı? Kamu işçi ilave tediye ödemeleri ne kadar?

Kamu işçi ilave tediyeleri son dakika haberi: Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir. Peki Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yüz binlerce kamu işçisine ödemeler bugün yapılacak.

Kamu işçi tediyeleri yattı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da (bugün), diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek. Bugün yapılacak ödemeler yaklaşık 700 bin işçiye yapılacak.

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