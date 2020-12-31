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Ekonomi Kamu iş başvuruları
Ekonomi

Kamu iş başvuruları

Kamu iş ilanları | Kamuda çalışmak isteyenler güncel iş ilanlarının olup olmadığını araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alımı yapacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı 110 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, kamu iş başvuru nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı Personel alımı başvurusu | Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusu nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:46:00 -
Kamu iş başvuruları

Güncel kamu iş ilanları | İş arayan ve kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar güncel ilan olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi ‘Kamu personel alımı var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi bakanlık personel alımı yapıyor?

Kamu iş başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli sözleşmeli 826 kişi alacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanına vatandaşlar 3 Ocak 2021’e kadar başvuru yapabilecek. Başvurular İŞKUR e şube üzerinden yapılacak. 16 Ocak 2021'de ise kura çekimi yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı ve 50 ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere 110 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek. Yazılı sınav, 28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Sınavlara giriş için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

Öğretmen alımı güncel | Öğretmen alımı 2021
Öğretmen alımı güncel | Öğretmen alımı 2021

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Öğretmen alımı güncel | Öğretmen alımı 2021

İŞKUR kamu işçi alımları | Kamu personel iş başvurusu
İŞKUR kamu işçi alımları | Kamu personel iş başvurusu

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İŞKUR kamu işçi alımları | Kamu personel iş başvurusu

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