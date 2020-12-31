Güncel kamu iş ilanları | İş arayan ve kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar güncel ilan olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi ‘Kamu personel alımı var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi bakanlık personel alımı yapıyor?

Kamu iş başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli sözleşmeli 826 kişi alacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanına vatandaşlar 3 Ocak 2021’e kadar başvuru yapabilecek. Başvurular İŞKUR e şube üzerinden yapılacak. 16 Ocak 2021'de ise kura çekimi yapılacak.

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Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı ve 50 ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere 110 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek. Yazılı sınav, 28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Sınavlara giriş için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ