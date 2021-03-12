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Ekonomi Kamu harcamaları sınırlanacak verimlilik arttırılacak
Ekonomi

Kamu harcamaları sınırlanacak verimlilik arttırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı ekonomik reform paketiyle kamu harcamalarını sınırlamak, verimliliği de arttırmak hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
Kamu harcamaları sınırlanacak verimlilik arttırılacak

Pakette harcamaların gereken yerlerde gereken ölçülerde yapılması öngörülüyor. Kulislerde de tasarrufu arttıracak köklü tedbirler alınacağı konuşuluyor. İlk etapta yeni taşıt ve bina alımlarının erteleneceği ifade ediliyor. Ekonomik reform paketiyle kamu kurumlarının ödenekleri verimli kullanmaları sağlanacak. Kurumların zorunlu haller dışında ödeneklerin üzerinde harcama yapmalarının önüne geçilecek.

Bürokrasi azaltılacak

Denetimler arttırılacak. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Ödenekler, harcama alanlarına tahsis edilecek. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılacak. İhale ve sözleşme süreçleri tamamen yenilenecek. Böylece rekabet arttırılacak, bürokrasi azaltılacak.

Hedef revize ediliyor

Pakette mali disiplini daha da güçlendirecek maddelere de yer veriliyor. Buna göre harcama tarafında alınan önlemlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3’ten yüzde 3.5’e indirilecek. Enflasyonla mücadeleye hız verilecek. Fiyat istikrarını temin etmeye odaklanılacak. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve finansal kapsayıcılığın arttırılması merkeze oturtulacak. Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni hamleler yapılacak. Kamudaki kurumsal yapı kuvvetlendirilecek reformlar kalıcı kılınacak.

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