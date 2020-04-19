Kamu esnafın yüzünü güldürdü

Bankanın devreye soktuğu kredi paketine talep yağdı. Paketten yararlanan Erzurumlu esnaf Hanifi Ceylan, Halkbank’ın bölge halkına nefes aldırdığını vurguladı. Ceylan, “Bu imkânı sunan devletimize minnettarız. Yöneticilerimizden Allah razı olsun. Kamu bankaları milletin arkasında durdu ve duruyor. Bu krediler bize adeta can suyu oldu” dedi.

Ceylan, ayrıca kredi başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını kaydetti. Kullandığı krediyle iş yerindeki eksiklikleri giderip yeni yatırımlar yapacağını ve Covid-19 sürecini güçlenerek atlatacağını anlatan Ceylan, “Bu zor zamanlarda esnafa ve vatandaşa sunulan kredilerin miktarları yüksek, vade oranları cazip. İnşallah daha çok esnafımız bu fırsattan faydalanır” diye konuştu.