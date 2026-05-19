Kamu Denetçiliği Kurumu Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı! “Sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Akarca; “Gazze'de süregelen insani krize dikkat çekmek ve yaşamsal yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçleri tarafından 18 Mayıs 2026 tarihinde uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuk dışı müdahaleyi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yaklaşık 40 farklı ülkenin vatandaşlarından oluşan, 426 sivil aktivisti ve 54 tekneyi barındıran bu insani girişime yönelik silahlı saldırı; uluslararası hukukun, deniz hukukunun ve evrensel insani değerlerin açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir. Söz konusu müdahale, bir korsanlık eylemi olmakla kalmayıp; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere, tarafı olunan pek çok uluslararası sözleşmenin temel ilkelerine de doğrudan aykırılık teşkil etmektedir. Seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insani yardım hakkı gibi devredilemez temel hakların hiçbir gerekçeyle askıya alınamayacağı, çağdaş hukuk düzeninin tartışmasız bir gerçeğidir” dedi.

“ALIKONULAN SİVİLLERE YÖNELİK HER TÜRLÜ KÖTÜ MUAMELE, İŞKENCE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ SUÇ”

Kamu Başdenetçisi Akarca şunları söyledi: “İsrail güçlerinin yaklaşık 100 sivil aktivisti uluslararası sularda hukuka aykırı biçimde alıkoyması ve bu kişilerin Aşdod Limanı'na zorla nakledilmek istenmesi, açık bir keyfi gözaltı uygulamasıdır. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu tüm aktivistlerin fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin korunması, insan haklarına saygılı her devletin yükümlülüğüdür. Alıkonulan sivillere yönelik her türlü kötü muamele, işkence yasağını mutlak bir norm olarak tanımlayan uluslararası hukuk açısından kabul edilemez bir suç oluşturacaktır. Gazze halkına yönelik insani yardım çabalarını hedef alan bu eylem; barışçıl yöntemlerle dayanışma gösteren sivil toplum aktivistlerini sindirmeye, insani vicdanı susturmaya ve uluslararası kamuoyunun adalet talebini bastırmaya yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır. Ancak hiçbir baskı, hiçbir tehdit ve hiçbir hukuk dışı uygulama; mazlum halklarla kurulan insani dayanışmayı, temel hak ve özgürlüklere olan inancı ve uluslararası toplumun adalet arayışını ortadan kaldıramayacaktır”

“SORUMLULARIN ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Mehmet Akarca, “Bu vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumun saygın tüm üyelerini; bu hukuk dışı eyleme karşı gecikmeksizin ortak, kararlı ve etkili bir tutum almaya davet ediyoruz. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye derhal son vermesini, alıkonulan tüm sivillerin koşulsuz ve gecikmesiz olarak serbest bırakılmasını, insani yardım faaliyetlerinin önündeki tüm hukuk dışı engellerin kaldırılmasını ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz. İnsan haklarının ve insanlık onurunun korunması, hepimizin müşterek sorumluluğudur” mesajını verdi.