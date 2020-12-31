Kamu çalışanlarının beklediği haber geldi! Ödeme tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerinin ikramiyelerinin ilk yarısı 29 Ocak'ta ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek.
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.