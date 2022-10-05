Kamu çalışanlarına güzel haber! Yüzde 223 zam yapıldı

Kamuda çalışan işçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

17 liradan 55 liraya yükseltildi

Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi.

Halen kurumlara göre değişen tutarlarda 17 lira 20 kuruş ve 20 lira 60 kuruş olarak ödenen günlük yemek ücreti, 10 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere net 55 lira oldu.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı toplantıda alındı.