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Aktüel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan'a gidecek
Aktüel

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan'a gidecek

Başdenetçi Malkoç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da Ermenistan saldırıları sonucu yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde inceleyecek - Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Türkiye'de ilgili kurumlara ve kişilere, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara, insan hakları örgütlerine gönderilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:24:35 -
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan'a gidecek

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Azerbaycan'a gidecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamada, Malkoç'un, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine 21-23 Ekim'de Azerbaycan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Malkoç'un, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Karabağ'da yaşayan Azerilerin Başkanı Tural Ganjaliyev olmak üzere üst düzey devlet ve sivil toplum yetkilileriyle görüşeceği belirtilen açıklamada, Gence ve Mingeçevir şehirlerine gidecek Malkoç'un, Ermenistan tarafından masum sivillere karşı gerçekleştirilen barbarca saldırıların elim sonuçlarını yerinde inceleyeceği kaydedildi.

- "Dünya tavır almalı"

Açıklamada, Ermenistan'ın 30 yıldır süren Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgalinin, milyonlarca Azerbaycan vatandaşını mülteci yaptığına ve çok ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğuna işaret edildi.

Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına rağmen işgale devam etmesi ve son zamanlarda saldırılarını artırarak yerleşim yerlerini bombalaması sebebiyle, kadın ve çocuklar dahil çok sayıda masum Azerbaycan vatandaşının öldüğü ve yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, dünyanın Ermenistan'ın insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı tavır alması gerektiği vurgulandı.

Ombudsmanların iki temel görevi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birincisi, kendi ülkelerinde hakkaniyeti, adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, iyi yönetim ilkelerini geliştirerek insanlarla idare arasında arabuluculuk yapmaktır. İkinci görev ise ulusal ve uluslararası alanda insan hakları ve temel hakların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Başdenetçi Malkoç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da Ermenistan saldırıları sonucu yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye gitmektedir. Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Türkiye'de ilgili kurumlara ve kişilere, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara, insan hakları örgütlerine gönderilecektir."

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