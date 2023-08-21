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Aktüel Kamp tutkunlarına 300 kilo kavurma
Aktüel

Kamp tutkunlarına 300 kilo kavurma

Yeniakit Publisher
2023-08-21 18:55:00 -
Kamp tutkunlarına 300 kilo kavurma

Doğada Yaşam Okulu’nda her yıl geleneksel olarak düzenen “Orcamp ile Orman Lezzetleri Kampı” yine birbirinden ilginç etkinliklere sahne oldu Geçtiğimiz yıl 150 kilo etle yapılan saç kavurması bu sene iki katına çıkarıldı. İki ayrı devasa saçta yapılan 300 kilo kavurma ancak beş saate hazırlanabildi. Akşam yemeği olarak da 150 kilo kokoreç yapıldı. Orcamp Başkanı Tuncay Şentürk, “Geçtiğimiz yıl katılımcı sayısına göre 150 kilo etle hazırlamıştık. Bu sene katılımcı sayımız daha fazla olduğu için 300 kiloya çıkardık. Sanırım seneye 500 kiloya çıkarmak zorunda kalacağız” dedi.

Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen “Orcamp ile Orman Lezzetleri kampı” bu yıl da yüzlerce doğa tutkununu bir araya getirdi. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle artık oteller yerine doğa alanları tercih edilmeye başladı. Otel fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle insanlar artık çadır tatilini tercih etmeye başladılar. Üç günlük “Orcamp İle Orman Lezzetleri” etkinliğini biletleri üç gün öncesinden tükendi. Aileleriyle birlikte üç gün doğada geçiren yüzlerce kamp tutkunu hem doyasıya eğlendi hem de doğanın olanaklarından faydalandılar.

300 KİLO ET 5 SAATTE HAZIRLANABİLDİ!

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklara temel kampçılık eğitimi verildi. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı müzik eşliğinde dakikalar yaşayan doğa tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi. Kampın son günü ilginç bir organizasyona imza atıldı. Geçtiğimiz yıl 150 kilo etle yapılan sac kavurması, bu yıl katılımcıların daha çok olması nedeniyle iki katına çıkarıldı. İki ayrı saçta 150’şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi. Öğlen sac kavurması yiyen doğa tutkunlarına akşam da 150 kilo kokoreç ikram edildi. Gıda şirketleri de üç günlük kamp süresince kendi ürünlerini kamp tutkunlarına ikram ettiler.

TURİZM ÇADIRLARA YÖNELDİ

Yüzlerce doğa tutkununun kampta buluşturan Tuncay Şentürk, ” Tüm dünyayı etkileyen pandemi ile birlikte önce tatil anlayışımız değişti. Ardından yüksek enflasyonla birlikte hayat pahalılığı yüzünden vatandaşlarımız artık çadır tatillerine yöneldiler. Örneğin karavan fiyatları enflasyon haricinde talep patlaması yüzünden de çok pahalandı. Zincir marketlerinin tamamında insanların kamp yapacağı temel ürünlerin tamamını satılmaya başlandı. Artık kamp malzemelerine ulaşmak mümkün. Ülke genelinde onlarca kamp etkinlikleri organize edilmeye başlandı. Sanatçılar kamplarda konser vermeye başladılar. Artık turizm çadıra kaymış durumda. İnsanlar 50 bin lira 100 bin lira bir haftalık tatile harcamak yerine kamplarda kalıyorlar. Hem çok çok ucuza tatil yapıyorlar hem de doğanın tüm imkanlarından faydalanıyorlar” diye konuştu.
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