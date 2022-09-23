Kamerunlu esnaflar tedariğini Türkiye’den yapacak

Yeni Akit Ankara

Pandemiyle birlikte değişen ekonomik teamüller kıtaları birbirine daha da yaklaştırdı. Tüm dünyanın gözünü diktiği Afrika kıtasında dengeler değişiyor. Yeniden kurulan oyunda rol sahibi olmak isteyen Türkiye, hem resmi hem de özel girişimlerle Afrikalı iş insanlarını / esnafı Türkiye pazarına çekmek için elinden geleni yapıyor.

HBS Organizasyon tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kıtalararası İşbirliği Zirvesi de bu girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yarın Yenikapı Etkinlik Alanındaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu’ Saat 09.00’da kayıtların alınması ile başlayacak. Mali Müşavir-Yazar Sadettin Turhan'ın sunuşundan sonra Sanayici-İş İnsanı Zorman Bayramoğlu, Ankaralı Sanayici ve İş İnsanı Oktay Mermer ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Fahri Danışmanı Tarkan Deniz, Kıtalararası İşbirliği Zirvesi’nin önemine ve Afrika pazarındaki fırsatlara dair birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından B2B görüşmelerine geçilecek ve saat 19.00’da da katılımcılar ve misafirler, gala yemeğinde buluşacaklar. Protokol katılımın yanı sıra iş dünyasından da pek çok ismin, Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu etkinliğine iştirak etmesi bekleniyor. Organizasyonun onur konuğu ise Kamerun Batı Bölge (Bamena) Kralı Majesteleri Alexandre Joukwe Nietcho ve ailesi.

2023 sonuna kadar 15 Afrika ülkesi ile ticari platformlar kurulacak

HBS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, Afrikalı dostlarından gelen talepleri kurumsal bir kisveye büründürerek sektörel alım heyetleriyle Türk iş insanlarını / firmalarını bir araya getirmeyi kendisine ödev edinmiş. Organizasyona katılım şartlarına bakıldığında neredeyse sembolik rakamların olduğunu görüyoruz. Tanır bu durumla ilgili şunları söylüyor: ‘Ben burada, ülkeme ne kadar daha fazla para girer onun derdini taşıyorum. Belki organizasyon olarak bir kazanç elde etmiyoruz ama heyetler ve ikili iş görüşmeleri neticesinde oluşacak iş potansiyeli sebebiyle ülkeme katma değer sağlayabileceksem bu bana yeter. Cari açığın kapanmasına katkı vermek isteyen üretici firmalarımızın ihracatla tanışmalarını, pazara daha rahat girmelerini sağlamak amacıyla B2B organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Şu an için hedefimiz Afrika. Sonrasında tüm Dünya ile dirsek temasında olacağız. Kamerun’dan sonra Afrika kıtasından 15 ülke ile aynı çerçevede belki daha kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Senegal bu doğrultuda ikinci hedef ülkemiz. Takım arkadaşlarımla bu manada bir güç birliği yaptık ve emin adımlarla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hedefimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşasına içten ve kalıcı katkılar sunabilmektir.’

Kamerunlu 20 sektör temsilcisi, Türk esnafıyla görüşecek

Organizasyonun Yaounde Temsilcisi Monique Lore Kengne ve İstanbul temsilcisi, aynı zamanda Majestelerinin Oğlu S.M. Mekep sa'a ngon Ferdinand’ın gayretleri neticesinde Kamerun’dan 20 sektör temsilcisi ve alım heyeti yarın Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Etkinliğe Kamerun’dan katılacak sektörler şöyle; İnşaat-Taahhüt, İnşaat malzemeleri, Elektrik malzemeleri, Yazılım, E-ticaret, Kozmetik, Tarım makineleri, Meyve-sebze ihracatçıları, Mimari otel dekorasyon, otel mobilyası, Otel tekstili, Hazır mobilya, Gastronomi ve Soğutma sistemleri, Ekmek makineleri, Gıda, Tekstil, Gıda işletme tesisleri, Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi), Haberleşme teknolojisi, Tarım ve hayvancılık, Genel ticaret (ithalat ve ihracatçılar), Mobil konteyner-karavan, Medikal ürünler, organik ilaçlar, eczacılık.

Kamerun, muafiyet tanınan ülkeler listesinde

Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların güncellenmesi sonucunda yalnızca İran, Suriye ve Lübnan'a tanınan muafiyet, yeni eklentilerle birlikte toplam 29 ülkeye tanınmış oldu. Bu ülkelerin arasında Kamerun da yer alıyor.