  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kamerun’da güvenlik güçleri Anglofon ayrılıkçılarla çatıştı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:28:46 -
Kamerun’da güvenlik güçleri Anglofon ayrılıkçılarla çatıştı: 4 ölü

ANKARA (AA) - Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 4 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Kuzey Batı Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique yaptığı açıklamada, Jakiri yakınlarındaki Mbokam köyünde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Vali Lafrique, çatışmada 4 ayrılıkçının öldürüldüğünü ifade ederek, ayrılıkçılara ait çok miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı