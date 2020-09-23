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Gündem Kameraları umursamayıp polisi tehdit etti: Sen zor kullan o zaman görüşürüz
Gündem

Kameraları umursamayıp polisi tehdit etti: Sen zor kullan o zaman görüşürüz

İstanbul Tuzla'da maske denetimi esnasında polislere kimliğini vermeyen bir şahıs polisleri tehdit ederek ''Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:47:00 -

İstanbul Tuzla'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Maskesiz dışarı çıkan vatandaşlara idari para cezası kesildi. O esnada maske takmadığı tespit edilen bir kişi polisin kendisinden kimliğini istemesi üzerine polisleri tehdit etti.

"Sen zor kullan, o zaman görüşürüz”

Maske takmayarak diğer vatandaşların canını tehlikeye atan şahıs polise kimliğini de vermeyerek tehdit etti. Maske takmayan adam polise “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” dedi. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, cep telefonundan arama yaparak “Bana teşkilatın numarasını gönderin" şeklinde bir konuşma gerçekleştirdi. Maske takmayan motorluya idari para cezası kesildi.

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Yorumlar

sami

bu tiplere cezalar iki katı uygulanmalı artı mutlaka karakollara götürülmeli.
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Adnan

Bence görevi başındaki memura mukavemetten de dava açılmalı.
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