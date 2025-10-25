  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Kameralar saniye saniye kaydetti! Siz siz olun şarjda unutmayın zarar 400 bin TL
Yaşam

Kameralar saniye saniye kaydetti! Siz siz olun şarjda unutmayın zarar 400 bin TL

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sakarya’da bir teknik servis dükkanında şarjda unutulan matkap bataryası bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini saniyeler içinde küle çevirdi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, dikkatsizliğin nasıl büyük zararlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

400 bin TL zarar

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi’ndeki bir teknik servis dükkanında 21 Ekim günü sabah saatlerinde şarjda takılan matkap bataryası birden alev aldı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek elektronik cihazlara ve mobilyalara sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dükkanda yaklaşık 400 bin TL’lik zarar olduğu belirtilen yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'dan acı haber! Şehitlerimiz var
Sakarya'dan acı haber! Şehitlerimiz var

Gündem

Sakarya'dan acı haber! Şehitlerimiz var

Sokak hayvanları sorununa ilk ve örnek adım Sakarya’dan geldi!
Sokak hayvanları sorununa ilk ve örnek adım Sakarya’dan geldi!

Yerel

Sokak hayvanları sorununa ilk ve örnek adım Sakarya’dan geldi!

Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı
Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı

Yerel

Bursa'da aynı apartmanda 4 kez yangın çıkaran kişi tutuklandı

Pastanede çıkan yangın mahalleyi sokağa döküldü
Pastanede çıkan yangın mahalleyi sokağa döküldü

Gündem

Pastanede çıkan yangın mahalleyi sokağa döküldü

İzmir’de apartman dairesinde yangın; Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı
İzmir’de apartman dairesinde yangın; Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı

Yerel

İzmir’de apartman dairesinde yangın; Mahsur kalan 4 kişi ile 1 köpek kurtarıldı

Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı
Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Yerel

Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Sakarya’da dev operasyon! 33 şüpheli gözaltında
Sakarya’da dev operasyon! 33 şüpheli gözaltında

Yerel

Sakarya’da dev operasyon! 33 şüpheli gözaltında

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü
Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Yerel

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23