Kameralar saniye saniye kaydetti! Siz siz olun şarjda unutmayın zarar 400 bin TL

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, dikkatsizliğin nasıl büyük zararlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

400 bin TL zarar

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi’ndeki bir teknik servis dükkanında 21 Ekim günü sabah saatlerinde şarjda takılan matkap bataryası birden alev aldı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek elektronik cihazlara ve mobilyalara sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dükkanda yaklaşık 400 bin TL’lik zarar olduğu belirtilen yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.