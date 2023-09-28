Kameralar önünde ilçe başkanına fırça atan İmamoğlu'ndan açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e kameralar önünde fırça atmış, yanındakilerin gazetecileri hatırlatması üzerine de şovuna devam etmişti.

İmamoğlu bugün, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" karşılığını verdi.

Hala 'çok güzel olacak' diyor!

İstanbul'u başıboş bırakıp önce cumhurbaşkanlığı, sonra cumhurbaşkanı yardımcılığı en son da CHP Genel Başkanlığı hayali peşinde koşan İmamoğlu, İstanbul ittifakı sorusuna şöyle cevap verdi:

Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak.

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