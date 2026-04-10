Kamera başında veda etti! Milli maçta can veren kameraman Harun Koç dualarla uğurlandı!

Aksaray'da oynanan Türkiye-Macaristan hentbol milli maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kameraman Harun Koç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Aksaray Spor Salonunda A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Macaristan arasında oynanan maçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansının sahibi olan Harun Koç (53) maç çekimi için spor salonunda maçın başlamasına dakikalar kala kamera başında fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen kameraman sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil Kaymakamı Taha Soydaş, İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ve çok sayıda seveni katıldı.