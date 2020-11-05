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Aktüel Kamboçya'da Başbakan Hun ve 3 Bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Aktüel

Kamboçya'da Başbakan Hun ve 3 Bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:30:54 -
Kamboçya'da Başbakan Hun ve 3 Bakan Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

ANKARA (AA) - Kamboçya'da Başbakan Hun Sen ve 3 Bakan, dün ülkeyi ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Başbakan Hun, kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dün yüz yüze görüştüğü Macar Bakan Szijjarto'da Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle tedbir olarak 14 gün karantinada kalacağını bildirdi.

Hun, kendisinin ve görüşmeye katılan başbakanlık çalışanlarından 16'sının testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Kamboçya'daki temaslarının ardından gittiği Tayland'da test yapılan Bakan Szijjarto'nun virüs taşıdığı anlaşılmıştı.

Başbakan Hun'un yanı sıra Szijjarto ile temasta bulunan Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı Veng Sakhon ile Ticaret Bakanı Pan Sosak da karantinaya girdi.

Ülkesine dönen Macar Bakan'ın hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da resmi verilere göre bugüne dek 292 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Virüs bulaşan 283 kişinin iyileştiği ülkede 9 kişinin tedavisi sürüyor.

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