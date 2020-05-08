  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kambiyo rejimi yenilenmeli

Ekonomist Uğur Civelek ise TL’nin korunaklı olmadığını savunarak, “Ne yazık ki 1980 Eylül ayından beri aynı oyun oynanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:52:00 -
Kambiyo rejimi yenilenmeli

Artık bir tercih yapmalıyız. Ya oyunu kuralına göre oynamalıyız ya da oyunu değiştirmeliyiz. 2018 Ağustos ayından bu yana Merkez Bankası döviz rezervlerini bir silah olarak kullanıp duruyoruz. Rezervleri kullana kullana tüketmiş durumdayız. Bu yöntemle doları durdurmamızın mümkün olmadığını bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca kambiyo rejiminde köklü yeniliklere gidilmesini tavsiye eden Civelek, “Kaideler net bir şekilde belirlenmeli. Mutlaka ve mutlaka TL’den dolara geçişler önlenmeli” önerisini sundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı