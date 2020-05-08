Kambiyo rejimi yenilenmeli

Artık bir tercih yapmalıyız. Ya oyunu kuralına göre oynamalıyız ya da oyunu değiştirmeliyiz. 2018 Ağustos ayından bu yana Merkez Bankası döviz rezervlerini bir silah olarak kullanıp duruyoruz. Rezervleri kullana kullana tüketmiş durumdayız. Bu yöntemle doları durdurmamızın mümkün olmadığını bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca kambiyo rejiminde köklü yeniliklere gidilmesini tavsiye eden Civelek, “Kaideler net bir şekilde belirlenmeli. Mutlaka ve mutlaka TL’den dolara geçişler önlenmeli” önerisini sundu.