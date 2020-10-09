Kalyoncu: Kendinize ve ülkenize değerler katın
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, üniversiteyi ve Gaziantep’i tanıtmak amacıyla HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı”na video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin son yıllarda yaptığı akademik çalışmalarla adından söz ettirdiğini dile getirdi.
Kalın, “Tarih anlayışını artık çok ciddi şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ortaya koyacağımız ilmi ve bilimsel çalışmalarla bir dünya tarihi perspektifini nasıl geliştirebiliriz, dünya tarihini nasıl yeniden yazabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor” dedi. Programa video konferans ile katılan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da kente yeni gelen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kısa sürede ortama adapte olacağını söyledi. HKÜ’nün son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalarla adını duyurduğunun altını çizen Kalyoncu, “Sizlerle gurur duyuyorum. En küçük proje dahi yaptığınızda bizlerin size emek verenlerin göğsü kabarıyor. Emin adımlarla ilerleyin, kendinize ve ülkenize değerler katın” diye konuştu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise akademik yıl açılışının öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti. Üniversitesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerini aldıklarını ve her şeyin başında sağlığın geldiğini ifade eden Dereli, “Öğrencilerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Dünyayı kasıp kavuran bu virüsten inşallah en kısa sürede kurtulup yine hep beraber eski günlerimize geri döneriz” dedi.