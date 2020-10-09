Kalyoncu: Kendinize ve ülkenize değerler katın

Kalın, “Tarih anlayışını artık çok ciddi şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ortaya koyacağımız ilmi ve bilimsel çalışmalarla bir dünya tarihi perspektifini nasıl geliştirebiliriz, dünya tarihini nasıl yeniden yazabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor” dedi. Programa video konferans ile katılan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da kente yeni gelen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kısa sürede ortama adapte olacağını söyledi. HKÜ’nün son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalarla adını duyurduğunun altını çizen Kalyoncu, “Sizlerle gurur duyuyorum. En küçük proje dahi yaptığınızda bizlerin size emek verenlerin göğsü kabarıyor. Emin adımlarla ilerleyin, kendinize ve ülkenize değerler katın” diye konuştu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise akademik yıl açılışının öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti. Üniversitesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerini aldıklarını ve her şeyin başında sağlığın geldiğini ifade eden Dereli, “Öğrencilerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Dünyayı kasıp kavuran bu virüsten inşallah en kısa sürede kurtulup yine hep beraber eski günlerimize geri döneriz” dedi.