Kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir? Kalsiyum eksikliği nelere yol açar?

Sağlıklı bir yaşam için vücut, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Kalsiyum da vücudun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biridir. Kalsiyum, genellikle kemik ve diş sağlığını koruyucu etkisiyle bilinse de sağlığa birçok fayda sağlar. Ancak kalsiyum eksikliği, kas hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabilmektedir. Peki kalsiyum eksikliğinin belirtileri nelerdir? Hangi besinler kalsiyum bakımından zengin? Tüm detayları sizler için araştırdık.

Kalsiyum eksikliğinin belirtileri

- Yaralanma durumlarında kanın pıhtılaşmaması

- Sürekli devam eden kas krampları

- El kol ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

- Aşırı yorgunluk

- Baş dönmesi

- Unutkanlık

- Ciltte kuruluk

- Halsizlik

- Diş çürümesi

Kalsiyum deposu olan 10 besin

- Peynir

- Ispanak

- Lahana

- Brokoli

- Soğan

- Yoğurt

- Süt

- Yumurta

- Balık

- Nohut