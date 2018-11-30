Kalpli kanepe tarifi

MALZEMELER

100 gram beyaz peynir

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Karabiber, kırmızıbiber, nane

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta

8-10 dilim tost ekmeği

SÜSLEMEK İÇİN

Domates dilimleri

YAPILIŞI

Bir kapta beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın. Üzerine baharatları, kıyılmış maydanozu ve yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın. Tost ekmeklerini kalp şeklinde kesin. Üzerlerine, hazırladığınız peynirli harçtan pay ederek sürün. Domates dilimleriyle süsleyip, ekmekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek 10 dakika kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.