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Kalpli kanepe tarifi

Pazar kahvaltısına yakışacak çok lezzetli ve doyurucu bir tarif. İşte kalpli kanepe tarifi…

30 Kasım 2018 Cuma 21:17
Kalpli kanepe tarifi

MALZEMELER

100 gram beyaz peynir
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Karabiber, kırmızıbiber, nane
Yarım demet maydanoz
1 adet yumurta
8-10 dilim tost ekmeği

SÜSLEMEK İÇİN

Domates dilimleri

YAPILIŞI

Bir kapta beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın. Üzerine baharatları, kıyılmış maydanozu ve yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın. Tost ekmeklerini kalp şeklinde kesin. Üzerlerine, hazırladığınız peynirli harçtan pay ederek sürün. Domates dilimleriyle süsleyip, ekmekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek 10 dakika kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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