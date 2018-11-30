Kalpli kanepe tarifi
Pazar kahvaltısına yakışacak çok lezzetli ve doyurucu bir tarif. İşte kalpli kanepe tarifi…30 Kasım 2018 Cuma 21:17
MALZEMELER
100 gram beyaz peynir
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Karabiber, kırmızıbiber, nane
Yarım demet maydanoz
1 adet yumurta
8-10 dilim tost ekmeği
SÜSLEMEK İÇİN
Domates dilimleri
YAPILIŞI
Bir kapta beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peynirini karıştırın. Üzerine baharatları, kıyılmış maydanozu ve yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın. Tost ekmeklerini kalp şeklinde kesin. Üzerlerine, hazırladığınız peynirli harçtan pay ederek sürün. Domates dilimleriyle süsleyip, ekmekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek 10 dakika kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.
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