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Kalp krizini anlamanınyolları

Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli göğüs ağrısı ve kalp krizinin kendisidir. Bazı kişilerde hafif göğüs ağrıları ileride oluşabilecek kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle eforla gelen, örneğin yürümek veya merdiven çıkmakla gelen göğsün ortasında baskı ve yanma tarzındaki ağrılar kalp krizi habercisi olabilir. Ancak çoğu kişide kalp krizi habersiz ortaya çıkar.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:30
Kalp krizini anlamanınyolları

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Çok sayıda göğüs ağrısı tipi vardır. Bunların büyük oranı kalpten kaynaklanmayan göğüs ağrılarıdır. Kalbe, yani damar tıkanıklığına bağlı ağrı genellikle göğsün ortasındadır. Ağrı, yanma veya baskı şeklindedir. Sol kola, bazen de sağ kola yayılabilir. Çeneye veya sırta da yayılabilir. Kalbe bağlı ağrı eforla yani hareketle kötüleşir. Ağrıya çoğu zaman mide bulantısı ve terleme eşlik eder.

ANİ BAYILMA

Ancak kadınlarda, diyabet hastalarında ve yaşlılarda ağrı bu bahsettiğimiz tipik karakterin dışında olabilir. Diyabet hastaları ve yaşlılar hiç ağrı hissetmeyebilir. Özellikle yaşlılarda kalp krizinin ilk belirtisi ani bayılma olabilir.

KALP SPAZMI FARKLIDIR

Kalp spazmı ile kalp krizinin belirtileri hemen hemen aynıdır. Göğüs ortasında ağrı, çeneye kollara yayılma eğilimi ve sıkıntı… Ancak kalp krizinde kişi ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder. Terleme, mide bulantısı ve kusma gibi bulgular da görülür.

NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?

Kalp krizi anında yapılması gereken tek şey, kişiyi bir an önce acil servise ulaştırmaktır. Çünkü kalp krizi kalbin durmasıyla sonuçlanabilir. Kriz esnasında hasta taksi veya arabadaysa gerekli müdahale yapılamaz ama ambulansta defibratörlerle müdahale edilebilir. Eğer kişi dilaltı hapı kullanıyorsa, bu ilaçtan bir ya da iki tane almak kalp krizine iyi gelebilir.

Kaynak: acibadem.com.tr

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:30
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  4. bayılma
  5. kalp spazmı

YORUM YAZ

  • sukrusukru54 dk önce
    Müjdat senin gibi bir peze..engi bulmak gerçekten zor.Dünyada senin kadar peze.enk birisi daha yoktur.
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