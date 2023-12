Kalp krizi, tansiyon, diş ağrısı vb. rahatsızlıklar için bu saatler çok riskli: İşte, saat saat vücudumuzda yaşananlar

Sabah erken saatlerdeki diş ağrııları, öğleden sonra olana göre dört kat daha güçlü hissediliyor. Sabahın ilk saatlerinde kalp krizi geçirme riski daha yüksek. Bunların sebebi “biyolojik saat...” Beynin hipotalamusunda yer alan bir grup sinir hücresi, biyolojik saat merkezi oluşturuyor ve otomatik olarak uyku, tansiyon, vücut sıcaklığı, uyanma vb. pek çok hayatî fonksiyonlarımızı ayarlıyor. Yani bizi “Bir Kuran” yaradılışımızda kurmuş. O’na uydun, uydun.. Uymadın mı, halin yaman!

Biyolojik saatimizi sürekli ihlal ederek yaşıyoruz; bu da başımıza iş açıyor. Bilim dünyası, şimdi harıl harıl biyoritm bozukluklarını çözmenin yollarını arıyor.

Bilim adamlarına göre, bu böyle süremez... Büyük küçük herkesin bir an önce yaşayışını biyolojik saate göre düzenlemesi acil önem taşıyor.

İş veriminizi yükseltmek, kazasız belasız yaşamak ve yüksek hayat standardı yakalamak için, bu saate kulak vermemiz gerekiyor.

Gündüzleri aktif olmamıza, geceleri de uyumamıza yardımcı olan biyolojik saatimiz gün içinde vücut fonksiyonlarımızı bakın nasıl değiştiriyor: (Şafak sökme vakti olarak saat 06:00’yı ölçü alırsak)

06:00 Kortizon salgılanmasıyla beden uyanır. Metabolizma hareketlenir ve yeni gün için enerji ve proteini hizmete sunar.

07:00 Vücut hâlâ zayıftır ama sindirim organları en aktif organlarımız haline gelmiştir. Size iyi bir kahvaltı yapmayı ve ağır hareketlerden uzak durmayı öğütlemektedir.

08:00 Nikotinin sağlığa en fazla zarar verdiği saattir. Kahvaltıda sigara, damarları her zamankinden fazla daraltır. Hele ağzına bir lokma bile koymadan sigara yakanlar “zamana yayılmış intihar” uygulaması içinde olanlardır.

09:00 Vücudun en güçlü olduğu saattir. İğne olacaksanız veya röntgen çektirecekseniz en uygun zaman.

10:00 Beden ısısı en yüksek seviyesine ulaşmıştır, verimliliğimiz en üst düzeydedir. Hafızamız berraktır. Belki de bu üst düzey dinamizm sebebiyle 10:00-12:00 arasında enfarktüse daha sık rastlanmaktadır.

11:00 Bedenin tam formunda olduğu saat. Zihnimiz hızlı çalışır ve özellikle hesap işleri zorlanmadan yapılabilir.

12:00 Dikkatimiz azalır, yorgunluk ve uyku basar. Midedeki asit fazlalaşır, beyine giden kan azalır.

13:00 Bedendeki verimlilik, gün ortalamasının yüzde 20 altına düşmüş haldedir.

14:00 Tansiyon ve hormon düzeyi düştüğünden kendimizi bitkin fakat acıyı da daha az hissederiz. Onun için diş çektirmeye gitmenin en iyi vaktidir.

15:00 Enerjimiz geri gelir, hafızamız tekrar berraklaşır. Sabahkinden az olmakla birlikte günün ikinci en verimli vaktindeyiz..

16:00 Spor için en iyi saattir. Tansiyon ve kan dolaşımı çok iyi durumdadır.

17:00 Bütün beden faaliyeti üst düzeyde çalışır. Güç artar. Böbrekler, mesane çok aktiftir. Akşam üstü midedeki asit miktarı fazlalaşır. Onun için mide kanaması geçirme riski artar.

18:00 Akşam yemeği için iyi bir saattir. Pankreas özellikle aktiftir.

19:00 Tansiyon ve nabız tembelleşir. Tansiyonu düşüren ilaçlar almak konusunda dikkatli olmalısınız. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçların tesir derecesi de bu saatlerde artar.

20:00 Karaciğerdeki yağ düzeyi düşer ve kullanılmış kan kalbe tekrar her zamankinden fazla akar. Alerjisi olanlar, astımlılar, ilaçlarını bu saatte almalıdır. Antibiyotiklerin etkisi de artar.

21:00 Sindirim organlarının günlük görevi sona erer. Bu saatten sonra yenen her şey midede sabaha kadar hazmedilmeden kalır. Yani biyolojik saatin, “uyku vakti” dediği vakit, bu vakittir.

Bu saatten sonra hâlâ ayakta olanlar, yiyip içenler, sigara yakanlar kendilerine uzun vadeli zulmü tercih etmekten farksız bir davranış içine girmiş olurlar.

23:00 Beden stres hormonu salgılamasını da durdurur. Yani tamamen pasifleşir. Sakinleşir, gevşeriz. Tansiyon ve vücut ısımız düşer.

24.00 Uyuduğumuz sırada deri hücreleri durmaksızın çalışır. İlk rüya safhası başlar.

Dikkatimiz azaldığından bu saatten sonra çalışanların hata yapma ihtimali gibi, iş ve trafik kazaları da artar. Çünkü görme duyusu ve reflekslerimiz de zayıflamıştır. Vücut soğuğa karşı aşırı hassastır.

03:00 Melatonin hormonunun salgılanması tembelleştirir, kararsız yapar. İnsanda melankolik hissetme artar ve bu saatlerde ümidi yitirme ve intihar vakalarına çokça rastlanır.

04:00 Stres hormonu uyanışa geçer. Hava henüz ağarmamıştır ama, bünyede güne hazırlık başlar. Tansiyon oldukça fazla yükselir, kalp damarları çabuk gerilir. Onun için enfarktüsler 04:00 - 06:00 arasında özellikle fazlalaşır.

05:00 Üreme hormonu çok fazla salgılanır. Stres hormonu gündüz değerinin 6 katına çıkar. Kaybolan enerji geri gelir.