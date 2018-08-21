Kalp krizi geçiren polisten acı haber

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde trafik polisi olarak görev yapan Mehmet Şahin, bugün kestikleri kurban etiyle kavurma yapıp, ailesiyle öğle yemeği yedi. Ardından böbreklerinde şiddetli bir ağrı hisseden Şahin, çocukları tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli, 2 çocuk babası Şahin'in burada kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Şahin'in cenazesinin yarın öğlen Tire'nin kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Hamzaağa Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, "Mehmet Şahin, teşkilatımızın en iyi memurlarından biriydi. Bayramın mutluluğunu yaşarken bugün aldığımız bu acı haberle sarsıldık. Ölüm haberi hepimizi yasa boğdu. Hem şahsım hem de Ödemiş Emniyet Müdürlüğü adına merhum kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlarına sabır versin" dedi.