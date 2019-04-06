Kalp damar tıkanıklığı nedir? | Kalp damar tıkanıklıklığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Damar tıkanıklığı probleminin nedenleri arasında kilo sorunları, günlük egzersiz yapılmaması aşırı hareketsiz kalınması, diyabet hastalığı, frengi hastalığı, gut hastalığı, psikolojik rahatsızlıklar, aşırı yağlı yemeklerin bolca tüketilmesi, demir eksikliği, sigara ve alkol tüketimi gösterilebilir. Kalp damar tıkanıklıklığı nasıl anlaşılır? kalp damar tıkanıklıklığı belirtileri nedir? kalp damar tıkanıklığı hangi testle anlaşılır? Kalp damar tıkanıklığı nasıl açılır? Kalp-damar tıkanıklığına ne iyi gelir? Kalp damar tıkanıklığı tedavisi nasıl olur? Kalp damar tıkanıklığı ameliyat riskleri neler?

Damar tıkanıklığı nedir?

Vücudumuzdaki organlara kan akışını sağlamakla görevli olan damarlardan herhangi biri tıkanacak olursa ve o organ beslenemez hale gelirse bu duruma Damar Tıkanıklığı ya da tıptaki ismiyle ateroskleroz adı verilir. Damarları vücuttaki kanın tüm organlarımıza iletilmesini sağlayan bir su şebekesine benzetebiliriz.

Obezite damar tıkanıklığını etkiler mi?

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol bozuklukları, kalp damar tıkanıklıkları, kalp krizi, karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara neden olabilen obezite hastalığının cerrahi tedavisi hastanemizde gerçekleştirilmektedir.

Kalp damarları nasıl tıkanır?

Damar tıkanıklığı probleminin nedenleri arasında kilo sorunları, günlük egzersiz yapılmaması aşırı hareketsiz kalınması ,diyabet hastalığı, frengi hastalığı, gut hastalığı, psikolojik rahatsızlıklar, aşırı yağlı yemeklerin bolca tüketilmesi, demir eksikliği, sigara ve alkol tüketimi gösterilebilir.

Damar tıkanıklığının belirtileri nedir?

Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir diye sıralayacak olursak;

Kanın vücutta dolaşımı sırasında ortaya çıkan bozukluklar

Damar tıkanıklığının oluştuğu bölgelerde ağrıların meydana gelmesi

Damar tıkanıklığının oluştuğu bölgelerde morarmaların meydana gelmesi

Damar tıkanıklığını önlemek için neler yapılmalıdır?

Uzmanlar tüm hastalıklarda olduğu gibi damar tıkanıklığında da birtakım önlemler alınarak rahatsızlığın önüne geçilebileceğini belirtmektedirler. Sigara ve alkolden uzak durmak, Aşırı yağlı yemeklerden kaçınmak, günlük olarak düzenli bir şekilde egzersiz yapmak, aşırı kilo almaktan kaçınmak gibi önlemler alındığında damara tıkanıklığı probleminin önüne geçilebilmektedir.

Damar tıkanıklığı tedavisi

Kalp damarlarının tıkanması tedavisinde doktorlar farklı tercihlerde bulunsalar da yine de genel olarak belli yöntemler tercih edilir. Tek damar tıkalı ise ilaç ya da stent kullanılır. 2 damar tıkalı olduğu durumlarda bazı doktorlar stent tercih ederken bazı doktorlar ise bypass ameliyatını tercih eder. 3 ve daha fazla damar tıkalı ise doktorların tamamı ameliyatı tercih eder.

Damar tıkanıklığında ameliyatsız tedavisi var mı?

Bir çok hastalıkta olduğu gibi damar tıkanıklığı hastalığında da fitoterapi yani bitkisel tedavi yöntemleri ile birlikte hastalar ameliyatsız bir şekilde eski sağlıklarına kavuşmaktadırlar. Bu alandaki başarılar hızla artmaktadır. Fitoterapi uzmanı doktorların kontrolü altında kullanılan bitkisel gıda takviyesi ürünleriyle hastaların damarları açılmakta ve hastalar eskisinden çok daha iyi olmaktadır. Damar tıkanıklığı tanısı ve tedavisi için kalp ve damar cerrahisi bölümüne başvurabilirsiniz.