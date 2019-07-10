Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı’nın görüşmelerine dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

11. Kalkınma Planı’nı değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk defa sanayinin, katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir plan hazırlandı. Bu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte çizmek istediği rotayı göstermesi açısından önemli. Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz” dedi.

Öncelikli sektörler var

Varank, Türkiye’ye yeni bir kalkınma hamlesi yazmak üzere çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “On Birinci Kalkınma Planı’nı, Meclisten geçer geçmez, varsa gerekli mevzuat değişikliklerini de yaparak hemen uygulamaya başlayacağız. Buradaki en önemli konu, katma değerli üretim ve sanayinin merkeze konulması. Öncelikli sektörlerimiz var. Bu alanlara yoğunlaşacağız ve bu alanlarla ilgili Türkiye’nin kapasitesini artırmak için yeni politikaları hayata geçireceğiz.”

“Yapacağımız işlerin detayları hazır”

Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olarak belirlendiğine işaret eden Varank, “Öncelikli sektörlerle ilgili yeni programlar ve teşvik mekanizmaları oluşturulacak” diye konuştu.

On Birinci Kalkınma Planı’nın çok kapsamlı olduğunu belirten Varank, “Bütün alanlarda detaylı eylem planları neredeyse hazır” dedi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk defa sanayinin, katma değerli üretimin bu kadar merkezde olduğu bir plan hazırlandı. Bu, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte çizmek istediği rotayı göstermesi açısından önemli. Yeni büyüme hikayesini sanayi ve teknolojiyle yazmayı hedefliyoruz. On Birinci Kalkınma Planı da bunun teminatı.”