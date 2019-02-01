Kalın'dan Katar açıklaması: Durmak yok! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam."

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