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Kalın'dan Katar açıklaması: Durmak yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar Milli Takımı'nı tebrik etti.

01 Şubat 2019 Cuma 22:42
Kalın'dan Katar açıklaması: Durmak yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:42
  1. İbrahim Kalın
  2. Katar Milli Takımı

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