Kalın'dan Katar açıklaması: Durmak yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar Milli Takımı'nı tebrik etti.01 Şubat 2019 Cuma 22:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam."
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