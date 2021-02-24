Kalın'dan AB'ye terör örgütü PKK uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde bulunan terör örgütü PKK'nın Gara'da canice katlettiği askerlerimizi hatırlatarak, "Belki bir kez olsun, Irak'ın Gara kentinde 13 kişiyi acımasızca idam ettiren AB listesinde yer alan terör örgütü PKK konusunda endişelenebilirsiniz. Yoksa bu, PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve parti üyelerine yönelik uygulamaları eleştiren bir açıklama yaptı.

Borrell'in sözcüsü Peter Stano, "AB'nin HDP ve üyelerine yönelik süregelen baskılardan derin endişe duyduğunu" belirterek "son dönemde tutuklamalar ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması uygulamalarıyla siyasi yargılama görünümü veren hukuki süreçler ve TBMM üyelerinin parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimleri"ne dikkat çekti.