Kalın'dan ABD ve İsrail'in saldırısına sert tepki! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.

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