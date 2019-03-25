Kalın'dan ABD ve İsrail'in saldırısına sert tepki!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.25 Mart 2019 Pazartesi 20:13
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.
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