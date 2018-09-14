Kalın 4'lü toplantı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

TÜRKİYE-RUSYA-ALMANYA-FRANSA TOPLANTISI

Toplantıda Almanya'yı Başbakan Angela Merkel'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jan Hecker, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başdanışmanı Yuri Ushakov temsil etti.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

İDLİB KONUSU

Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği.

İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var.

Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi'ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor.

İDLİB'TE MEVCUT STATÜ KORUNMALI

Beklentimiz tabii ki İdlib'te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması.

İDLİB'İN BOMBALANMASI VE SİVİLLERİN HEDEF OLMASI KABUL EDİLEMEZ

Oradan neşet edebilecek muhtemel güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır ama bu gerekçeyle İdlib'in bombalanması, İdlib'de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz.