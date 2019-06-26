Kaleci Antrenör Eğitim Semineri sona erdi Yılport Samsunspor tarafından organize edilen Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı bugün son buldu.

Yılport Samsunspor tarafından organize edilen Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı bugün son buldu.

TFF Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara tarafından Nuri Asan Tesislerinde yapılan eğitimin ikinci gününde kaleci antrenörlerine, kalecilerin rakiple birebir kalması, geriden oyun kurma gibi konularda bilgi aktarıldı. Toplantı sonunda tesislerin çim sahasında U16 takımı kalecilerinin ve futbolcularının da katılımları ile teorik ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Eğitim sonunda Yılport Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar, TFF Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara’ya plaket verdi.

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