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Aktüel

Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktılar.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:39:38 -
Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktılar.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktı.


Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, engellerin ortadan kaldırılması amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmelerde bulunurken kaldırımlarda özellikle de engellilerin geçebileceği yerlerde park halindeki araçların camlarına broşür bıraktı.


Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız, yapacağımız küçük dokunuşlarla engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırabiliriz’’ şeklinde konuştu.

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